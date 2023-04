Idosa tem bolsa furtada enquanto comia pastel no Vale do Ivaí

Da Redação

O cartão da idosa estava dentro da bolsa, com a senha junto

Uma idosa, de 71 anos de idade, teve sua bolsa furtada enquanto comia um pastel na tarde desta terça-feira (4), em Kaloré, no Vale do Ivaí. A mulher estava em uma pastelaria localizada na área central do município, por volta das 12h, quando acabou se distraindo e teve o pertence furtado.

Momentos após o crime ser cometido, a autora do furto, uma mulher de 34 anos, se dirigiu até uma agência bancária e efetuou uma saque no valor de R$ 900. O cartão da idosa estava dentro da bolsa, com a senha junto.

Um funcionário da instituição bancária, no entanto, percebeu a ação e avisou o neto da vítima. O homem iniciou uma procura pela criminosa e descobriu sua identidade. Ele foi até a residência da mulher e acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Na casa foi localizada a bolsa furtada da idosa, além do cartão do banco e o valor de R$ 900 que havia sido sacado e escondido dentro de uma gaveta do guarda-roupas. Foi dado voz de prisão, e a mulher encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil.

