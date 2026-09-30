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Idosa que morreu atropelada por motocicleta em Maringá é identificada

Acidente na noite de terça-feira marca o sétimo óbito no trânsito da cidade apenas no mês de setembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idosa que morreu atropelada por motocicleta em Maringá é identificada
Autor Katsuo Suzuki Kaetsu, de 80 anos - Foto: Reprodução

Uma idosa de 80 anos, identificada como Katsuo Suzuki Kaetsu, morreu na noite desta terça-feira (29) após ser atropelada por uma motocicleta de alta cilindrada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, em Maringá. A vítima havia acabado de sair de um mercado e tentava atravessar a via quando foi atingida, sofrendo múltiplas lesões graves que resultaram em seu óbito ainda no local do acidente.

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De acordo com o relato do motociclista, que trafegava no sentido Sarandi, ele percebeu a pedestre na pista, acionou os freios e tentou desviar. No entanto, a idosa teria interrompido a travessia e recuado em direção à trajetória de fuga da moto, tornando a colisão inevitável. Com o impacto, Katsuo sofreu traumatismo cranioencefálico e trauma torácico, o que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o resgate, mas a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Após a confirmação do óbito, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o condutor da motocicleta à Delegacia de Polícia Civil de Maringá. Ele prestou os devidos esclarecimentos sobre o ocorrido e foi liberado na sequência. Agora, as circunstâncias exatas e a dinâmica do atropelamento, bem como a apuração de eventuais responsabilidades, ficarão a cargo das investigações da Delegacia de Trânsito do município.

A fatalidade reforça o alerta sobre a segurança viária na cidade. Segundo os dados do Portal +Vida, mantido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, este foi o 39º óbito registrado no trânsito de Maringá no ano de 2026, configurando também a sétima morte apenas no mês de setembro.

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Com informações do Plantão Maringá

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acidente atropelamento maringa motoristas NOTÍCIAS Pedestres Segurança no Trânsito
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