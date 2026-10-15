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Idosa perde R$ 7,5 mil ao acreditar que conversava com Keanu Reeves

Vítima de 72 anos manteve contato com o golpista por quatro meses e procurou a polícia após não receber os itens

Escrito por Da Redação
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Idosa perde R$ 7,5 mil ao acreditar que conversava com Keanu Reeves
Autor Golpe foi aplicado por uma pessoa que se apresentava como o ator Keanu Reeves - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Uma aposentada de 72 anos contratou três empréstimos e perdeu R$ 7,5 mil em um golpe aplicado por uma pessoa que se apresentava como o ator Keanu Reeves. Moradora de Araraquara, no interior de São Paulo, ela recebeu promessas de presentes e dinheiro durante aproximadamente quatro meses de conversas por um aplicativo de mensagens.

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A mulher procurou a polícia na terça-feira (13). No boletim de ocorrência, relatou que o primeiro pedido foi de R$ 1,5 mil. Em troca, o golpista prometeu um cartão VIP para shows quando viesse ao Brasil, além de US$ 10 mil e três iPhones.

Depois desse pagamento, a aposentada recebeu uma nova cobrança de R$ 1 mil, supostamente necessária para que os presentes fossem entregues em sua residência. O criminoso ainda solicitou outras cinco parcelas de R$ 1 mil, sob a justificativa de cobrir despesas de transporte.

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A mulher informou que fez os pagamentos, mas não recebeu os produtos nem o dinheiro prometido. Ela se comprometeu a apresentar à polícia os comprovantes das transferências e as capturas de tela das conversas para auxiliar na apuração.

O responsável pelo golpe ainda não foi identificado. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ocorrência foi registrada como estelionato na Delegacia Seccional de Araraquara e será encaminhada ao 4º Distrito Policial do município.

Em nota, a pasta orientou a população a desconfiar de solicitações de dinheiro feitas por desconhecidos na internet e a registrar boletim de ocorrência quando houver golpe.

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