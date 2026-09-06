Idosa morta por touro em Barbosa Ferraz morava em Maringá e estava na cidade para ver amigas

Juraci Francisco, de 78 anos, foi atingida na calçada pelo animal que fugiu de um rodeio. A Polícia Militar precisou abater o boi a tiros

Juraci Francisco, de 78 anos, morta após um ataque de touro em Barbosa Ferraz (PR), era moradora de Maringá e havia viajado 104 quilômetros até o município exclusivamente para visitar amigas. A idosa estava hospedada na casa de uma dessas conhecidas quando foi atacada na calçada pelo animal, que havia fugido de um rodeio na noite de sexta-feira (4).

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente para prestar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Campo Mourão. Segundo a Polícia Militar (PM-PR), após atingir a idosa, o boi continuou solto pelas ruas de Barbosa Ferraz demonstrando extrema agressividade. Populares tentaram contê-lo utilizando laços, porém sem sucesso, o que exigiu a ação armada das autoridades de segurança para evitar novos ataques.

O animal foi abatido a tiros pelos agentes no local. Em nota oficial, a corporação justificou a medida: "Diante do iminente risco à vida das pessoas, e não havendo outro meio para a contenção do animal, os policiais militares precisaram neutralizar o boi com disparos de arma de fogo, agindo em estado de necessidade". O proprietário do touro, um homem de 37 anos, foi identificado logo em seguida e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. As circunstâncias exatas da fuga do boi ainda não foram divulgadas.

Em decorrência da fatalidade, a Prefeitura de Barbosa Ferraz determinou a suspensão das provas de rodeio, que integravam as comemorações dos 66 anos da cidade, mantendo o restante da programação até este domingo (6). O Executivo municipal divulgou um comunicado nas redes sociais: "Manifestamos profundo pesar e solidariedade à família da vítima, aos amigos e a toda a comunidade barbosense. Neste momento de luto, a Administração Municipal se coloca à disposição e prestará o apoio que lhe couber. Determino a instauração imediata de procedimento administrativo para apuração rigorosa dos fatos. Serão adotadas todas as providências cabíveis, em articulação com as autoridades competentes, para identificação e responsabilização de quem deu causa ou contribuiu para a tragédia. Não haverá omissão. Pedimos respeito à memória da vítima e à dor da família. Barbosa Ferraz permanece unida neste momento difícil."