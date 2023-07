Idosa morre espancada em assalto no PR; neta reage e mata suspeito

Um idosa, de 88 anos de idade, morreu no hospital nesta quarta-feira (19) depois de ter sido brutalmente espancada dentro da própria casa, durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu na última sexta-feira (14), na cidade de Japira, no Norte do Paraná.

De acordo com as investigações, um homem de 44 anos, que seria usuário de drogas, invadiu a residência e agrediu brutalmente a idosa. A neta dela, que também estava no imóvel, reagiu e matou o suspeito com um golpe de facão no pescoço.

Câmeras de segurança da região flagraram o homem chegando no local de carro, arrombando a porta da casa com chutes e entrando. Ele teria pedido por dinheiro. O homem morreu no local, após a neta tentar defender a avó.

A idosa chegou a ser socorrida e estava internada desde o dia do crime, mas não resistiu e morreu nesta quarta (19). As informações são do portal de notícias RicMais.

