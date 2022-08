Idosa morre e outras quatro pessoas ficam feridas em grave acidente

Da Redação

Uma idosa morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, em um acidente que aconteceu na tarde deste sábado (13) na BR-476, a Rodovia do Xisto, na Lapa, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Entre os feridos está um bebê de um ano, conforme os socorristas.



O acidente aconteceu no quilômetro 184 da rodovia. A colisão envolveu um Ford Fiesta Sedan e um Uno. Para o resgate, foi necessário apoio até do helicóptero da Polícia Militar (PM).

fonte: Reprodução / BPMOA A colisão envolveu um Ford Fiesta Sedan e um Uno

Segundo os socorristas do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a idosa morreu na hora. Outras duas tiveram ferimentos graves e duas ferimentos leves. A criança teve lesões leves, conforme os socorristas. Já as duas vítimas mais graves foram levadas ao hospital pelo helicóptero.



Por causa do acidente, a rodovia foi interditada. Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve registrar o boletim de ocorrência do acidente. Causas do acidente não foram informadas.

As informações são da Banda B

