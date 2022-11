Idosa morre e 6 ficam gravemente feridos em acidente na BR-376

Da Redação

Segundo PRF, um dos carros atravessou a pista e acabou atingido veículo que seguia no sentido contrário, no domingo (13).

Uma idosa de 75 anos morreu e outras seis pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-376 em Ortigueira, no Paraná, no domingo (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos cruzou a pista e acabou atingido por outro carro que seguia no sentido contrário da rodovia. Eles bateram de frente.

A idosa estava no no banco do passageiro do veículo cinza, que estava no sentido contrário. Ela morreu no local.

As outras vítimas foram levadas para hospitais da região.

De acordo com a polícia, as causas do acidente ainda serão investigadas.

Com informações: g1

