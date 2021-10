Da Redação

Idosa morre atropelada por motorista sem habilitação

Um acidente grave foi registrado na sexta-feira (1ª), em Paranavaí, no noroeste do Paraná. Uma idosa de 77 anos morreu após ser atropelada por uma motorista sem habilitação para dirigir. O atropelamento aconteceu no Jardim Antigo Aeroporto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista fugiu sem prestar socorro à idosa, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu na Santa Casa de Paranavaí.

A motorista foi identificada por meio de câmeras de segurança, segundo a polícia. Ela foi encaminhada à delegacia.

