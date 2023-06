Idosa morre atropelada enquanto atravessava a PR-445 em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Uma idosa, de 63 anos de idade, morreu após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (15) na rodovia PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná. A vítima atravessava a pista quando foi atingida por um carro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência. De acordo com informações da corporação, o acidente foi registrado por volta das 07h20 na altura do quilômetro 69 + 990 metros.

Conforme a PRE, um carro Volkswagen Polo, com placas de Figueira (PR), seguia sentido Londrina a Tamarana quando atingiu a idosa. O motorista, um jovem de 22 anos, não sofreu ferimentos. No momento do atropelamento, o tempo estava chuvoso.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu. O corpo da idosa, que ainda não foi identificada, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

