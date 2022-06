Idosa morre após carro bater de frente com caminhão na PR-170

Da Redação

Uma idosa de 78 anos morreu depois de um carro bater de frente com um caminhão na PR-170, em Guarapuava, região central do Paraná, nesta quinta-feira (9). Ela morreu no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um idoso de 79 anos que também estava no carro ficou ferido e precisou ser encaminhado a um hospital.

O acidente ocorreu em um período que chovia na rodovia, de acordo com os bombeiros.

As causas da batida ainda não foram confirmadas até a publicação desta reportagem. Os bombeiros informaram que a Polícia Científica faz uma perícia do acidente.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

