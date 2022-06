Idosa morre ao se envolver em colisão frontal na BR-369

Da Redação

Vera Lucia conduzia um Mitsubishi ASX, quando se envolveu no acidente

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no período da tarde dessa quarta-feira (8), na BR-369, entre Santa Mariana e Bandeirantes, municípios que pertencem ao Norte do Paraná. De acordo com as informações da PRF, houve uma colisão frontal envolvendo um Mitsubishi ASX e um Fiat Toro.

O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (9), em um trecho da BR-369

As autoridades informaram que o acidente ocorreu após a condutora do Mitsubishi, uma idosa de 70 anos, identificada como Vera Lucia Pinto Lima, perder o controle da direção e invadir a pista contrária. O veículo que a mulher conduzia bateu de frente contra o Fiat Toro que era ocupado por duas pessoas, mãe e filha.

Havia duas pessoas no Fiat Toro





Devido à batida violenta, Vera morreu no local. As outras vítimas, a mãe e filha, além de uma outra pessoa que estava no carro de Vera foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo da vítima fatal. Ela será velada na Capela Mortuária do Asilo, em Ribeirão Pinhal, e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Municipal da cidade. O veículo ficou completamente destruído

