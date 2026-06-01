Idosa fica em estado grave após ser atacada pelos próprios cães em Sarandi

Uma idosa ficou gravemente ferida após ser atacada pelos próprios cães na tarde desta segunda-feira (1º), dentro de uma residência no Jardim Independência, em Sarandi (PR). A vítima, que estava sozinha no momento do incidente, foi cercada pelos animais por motivos ainda desconhecidos e sofreu ferimentos graves nas pernas, braços e abdômen. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá (HU), onde permanece internada em estado grave.

LEIA MAIS: Indústria e serviços puxam saldo positivo de empregos em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o que foi apurado no local, a idosa reside com a filha e as duas mantêm mais de dez cães no imóvel, sendo a maioria da raça pitbull. O socorro começou quando funcionários de um mercado vizinho ouviram os gritos desesperados da vítima. Ao chegarem à residência, os trabalhadores encontraram a idosa caída no chão enquanto era mordida por vários animais. Para resgatá-la, os homens precisaram intervir utilizando pedras e pedaços de madeira para afastar os cães e retirar a mulher do quintal.

O ataque também mobilizou equipes da Prefeitura de Sarandi, que agora acompanham o desdobramento do caso. Os órgãos municipais responsáveis deverão avaliar as condições de bem-estar em que os animais eram mantidos na casa, além de analisar possíveis medidas administrativas relacionadas à segurança do imóvel e à guarda dos cães.

As informações são do GMC Online.