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TRAGÉDIA

Idosa fica em estado grave após ser atacada pelos próprios cães em Sarandi

Vítima foi salva por vizinhos que ouviram gritos e usaram pedaços de madeira para afastar os animais, a maioria da raça pitbull

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 20:47:39 Editado em 01.06.2026, 20:47:33
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Idosa fica em estado grave após ser atacada pelos próprios cães em Sarandi
Autor A idosa reside com a filha e as duas mantêm mais de dez cães no imóvel - Foto: Colaboração GMC Online

Uma idosa ficou gravemente ferida após ser atacada pelos próprios cães na tarde desta segunda-feira (1º), dentro de uma residência no Jardim Independência, em Sarandi (PR). A vítima, que estava sozinha no momento do incidente, foi cercada pelos animais por motivos ainda desconhecidos e sofreu ferimentos graves nas pernas, braços e abdômen. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá (HU), onde permanece internada em estado grave.

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De acordo com o que foi apurado no local, a idosa reside com a filha e as duas mantêm mais de dez cães no imóvel, sendo a maioria da raça pitbull. O socorro começou quando funcionários de um mercado vizinho ouviram os gritos desesperados da vítima. Ao chegarem à residência, os trabalhadores encontraram a idosa caída no chão enquanto era mordida por vários animais. Para resgatá-la, os homens precisaram intervir utilizando pedras e pedaços de madeira para afastar os cães e retirar a mulher do quintal.

O ataque também mobilizou equipes da Prefeitura de Sarandi, que agora acompanham o desdobramento do caso. Os órgãos municipais responsáveis deverão avaliar as condições de bem-estar em que os animais eram mantidos na casa, além de analisar possíveis medidas administrativas relacionadas à segurança do imóvel e à guarda dos cães.

As informações são do GMC Online.

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