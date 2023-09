Idosa espancada pelo neto no PR teme pela vida: "Medo que ele volte"

Uma idosa, de 76 anos, foi brutalmente espancada pelo próprio neto na última quarta-feira (6) na Vila Morangueira, em Maringá, no Noroeste do Paraná. Após passar dias internada, Eva de Souza Duarte recebeu alta do hospital e se recupera em casa, mas continua com o rosto cheio de hematomas. O neto dela, de 28 anos, foi preso. A vítima, porém, tem medo de que ele seja solto: "Meu medo é que ele seja solto e volte para me matar", disse a idosa.

Dona Eva contou que morava com o neto desde quando ele era uma criança. Ela também explicou que, com a morte da mãe do menino, cuidou dele como se fosse o próprio filho. A idosa relatou que no dia em que foi agredida, tinha ido trabalhar como diarista. Quando chegou em casa no final da tarde, estava sentada em uma cadeira em frente ao imóvel conversando com uma vizinha, e acabou sendo atacada pelo neto. "Eu pensei que ia morrer. Fiquei tonta com o soco na cabeça. Quando vi ele estava voltando com uma pedra e bateu com ela no meu rosto. Depois disso, não lembro mais de nada", contou.

Horas depois da agressão, o rapaz invadiu a residência pelo telhado e quebrou vários objetos. Ele foi preso quando retornou ao local e acabou sendo detido por parentes. Segundo a família, o homem faz tratamento psicológico há vários anos e usa medicamentos controlados. Além disso, ele estaria usando drogas.



Eva de Souza ficou quatro dias internada, passou por três cirurgias na face e recebeu alta no último sábado (8). Ainda de repouso, a idosa está sendo cuidada por familiares. Ela é bem conhecida no bairro onde mora há 15 anos, por isso vem recebendo visitas de amigos, o que, segundo ela, a mantém motivada para se recuperar o quanto antes.

O inquérito policial está na fase de conclusão. Caso constata-se que o neto agressor tenha alguma doença psiquiátrica, ele pode ser internado por tempo indeterminado, por causa de seu perfil agressivo.

As informações são do portal GMC Online.

