Idosa é socorrida após ser pisoteada por vaca no Paraná

Uma mulher, de 69 anos, ficou em estado grave após ser pisoteada por uma vaca em Nova Olímpia, noroeste do Paraná. O acidente aconteceu no sábado (18), em uma propriedade rural.

Segundo informações do Samu, o marido da vítima relatou que ela estava cuidando dos animais quando a vaca se assustou e a atingiu com uma cabeçada. Ele conseguiu espantar o animal e a idosa se levantou, mas quando ela correu a vaca acabou a prensando contra as tábuas do curral. Na sequência, ela acabou pisoteada pelo animal.

A vítima foi levada até o hospital da cidade e o Samu Aéreo foi acionado. Ela foi transferida de helicóptero até o Hospital Universitário de Maringá. A idosa sofreu diversas fraturas, passou por cirurgia e o estado de saúde era considerado grave.

