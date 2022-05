Idosa é presa com drogas, veículos e R$ 19 mil em dinheiro

Da Redação

Uma ação conjunta realizada na terça-feira (3), entre a Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM), resultou na prisão de uma idosa, de 63 anos, em Cambé. De acordo com as autoridades, a mulher é suspeita de tráfico de drogas.

Com um mandado de busca e apreensão contra a idosa, as equipes de segurança entraram na residência em que a ela vivia, situada no Jardim Santo Amaro, e encontraram 2,7 kg de cocaína, 800 g de crack e R$ 19 mil em dinheiro. Além disso, uma Fiat Strada, um Audi e um GM Cruze foram apreendidos pelos policiais.

Mesmo coma prisão da suposta traficante, a investigação continua, pois existe a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas.

A investigada tem um filho que está preso por ter envolvimento com tráfico de drogas.

Operação

A Polícia Civil de Faxinal, no norte do Paraná, deflagrou uma operação que resultou na prisão de três pessoas, incluindo a da idosa. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, em Apucarana, Borrazópolis e Cambé, também no norte do Estado.