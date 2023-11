Idosa é morta a facadas em Curitiba; namorado é suspeito, diz PM

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma idosa, de 65 anos, foi morta a facadas nesta segunda-feira (27) em Curitiba (PR). O corpo foi encontrado na casa da própria vítima. A residência fica localizada no bairro Alto Boqueirão.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Prefeitura do norte do PR abre concurso público com 14 vagas; confira

De acordo com a Polícia Civil (PC-PR), existe a possibilidade de o crime ter sido um feminicídio e o namorado da vítima é um suspeito.

continua após publicidade

Quem encontrou o corpo da mulher, no entanto, foi o ex-marido dela. O homem teria encontrado ela caída na entrada da residência. Por conta disso, o ex-marido foi identificado e deve ser chamado para prestar depoimento sobre o caso, conforme os policiais.

Pelo fato de o crime ser um possível feminicídio, a Delegacia da Mulher investigará o caso.

Siga o TNOnline no Google News