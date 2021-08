Da Redação

Idosa é encontrada morta em casa que pegou fogo no PR

Uma idosa de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa de madeira, que ficou destruída após um incêndio, no bairro Hauer, em Curitiba, capital do Paraná, nesta quarta-feira (18).

Conforme os Bombeiros, os familiares tinham a esperança de que a mulher tivesse conseguido sair a tempo, mas ela foi encontrada em meio as cinzas da residência.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o incêndio começou por volta das 15 h. Trabalhadores de uma obra perto da casa perceberam a fumaça e tentaram ajudar.



Vilmar Leal, morador do bairro, comentou que ele e seus quatro colegas de trabalho, usaram objetos para arrombar o portão e o muro de trás da residência.

“Viemos correndo e trouxemos martelos, marretas, mas o fogo já tinha tomado a casa que é de madeira. Já estava estragando até a cobertura. Até machuquei a mão por causa que fui estourar um cadeado do portão. Meus amigos correram por trás para estourar o banheiro da casa. Tinha o muro, o banheiro, e não acharam ninguém”, informou durante entrevista à Banda B.

O sobrinho da vítima contou para os Bombeiros que conversou com a tia, e ela relatou que não estava conseguindo sair da casa. Um cachorro, que seria da vítima, foi resgatado pelos bombeiros e uma familiar da idosa passou mal ao acompanhar toda a situação.

O tempo seco favorece ao aumento de incêndios. A Polícia Civil irá aguardar os laudos do Instituto de Criminalista para determinar as causas do incêndio.

Com informações, Banda B