Idosa é encontrada morta em banheiro de UPA no Norte do PR

Uma idosa, de 60 anos, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (11) em um dos banheiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Sol, em Londrina, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como Maria Aparecida Mendes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela gestão da unidade.

continua após publicidade

A idosa chegou na UPA por volta das 22h06 do domingo (10) e foi atendida às 22h17, porque não havia muitos pacientes no momento. Ela estaria com falta de ar e, após consulta, foi diagnosticada com uma crise de bronquite. Sem acompanhante, a mulher recebeu uma bombinha para asma e uma injeção.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, ela teria ido até o banheiro no período entre uma medicação e outra. No local, ela passou mal e faleceu. A falta da paciente só foi percebida três horas depois, quando outra pessoa tentou usar o banheiro e notou que o cômodo estava trancado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher é morta a facadas pelo ex- marido dentro de casa no Paraná

Na manhã desta segunda-feira (11), o secretário municipal de Saúde de Londrina, Felippe Machado, afirmou que não houve falhas dos funcionários da UPA no atendimento à paciente. "Foi uma fatalidade. O médico avaliou, fez a prescrição de dois medicamentos e encaminhou ela para observação. Nesse trajeto, ela parou para ir ao banheiro, teve um mal súbito e foi encontrada sem vida. O quadro dela não era grave", afirmou.

Machado explicou o motivo dos servidores terem demorado para perceber a ausência da mulher. "Ela não chegou até o setor de observação com o prontuário médico, por isso que a equipe não tinha a informação dessa paciente. Se ela estivesse no setor de hidratação, onde seria monitorada, teríamos a condição de acompanhar a ida dela ao banheiro". O secretário afirmou que "a princípio, não há nenhum indício de necessidade de apuração da conduta dos servidores".

O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A Polícia Civil (PCPR) aguarda o laudo que vai apontar a causa da morte dela para instaurar ou não um inquérito. As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News