Idosa é ejetada de carro em acidente e veículo cai em cima dela no PR

Uma motorista de 62 anos morreu na manhã desta sexta-feira (29), após ser ejetada do carro que dirigia e o veículo cair sobre o corpo dela, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado na PR-486, rodovia que liga Cascavel, no oeste do Paraná, ao distrito de Jotaesse.

Conforme o bombeiro Nilson Ribeiro do Nascimento, a idosa possivelmente estava sem o cinto de segurança.

"A princípio, a vítima estava sem o cinto de segurança ou algo aconteceu, mas enfim, ela foi ejetada para fora do veículo que veio a tombar em cima dela. A morte foi na hora porque o teto esmagou ela sobre o chão", afirmou o bombeiro.

Segundo a Batalhão de Polícia Rodoviária, a idosa transitava pela rodovia e ao atingir o Km 6, perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou o veículo fora da via. O local ficou interditado em meia pista para atendimento da ocorrência, mas foi liberado na sequência.

"Ressaltamos a necessidade dos condutores obedecerem todas as normas de trânsito, a sinalização horizontal e vertical e utilizarem o Cinto de Segurança e a Cadeirinha ou Assento de Elevação", reforçou em nota o batalhão de polícia sobre a importância do uso dos equipamentos de segurança veiculares.

