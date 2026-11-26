Segundo o relato da idosa, suspeitos fugiram em um Ford Ka vermelho após as agressões na cabeça e no seio esquerdo

Uma idosa de 61 anos ficou ferida após ser atingida por tijoladas durante uma discussão por causa do pagamento de uma obra, na tarde de quarta-feira (25), o caso aconteceu Pontal do Paraná.

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Segundo o relato feito pela vítima à Polícia Militar do Paraná (PMPR), ela havia contratado um homem para erguer um muro em uma casa de veraneio, mas o trabalhador teria pedido R$ 500 adiantados depois de assentar 34 tijolos. Como a mulher não aceitou a cobrança antecipada, os dois iniciaram uma discussão.

Durante o bate-boca, o homem saiu do local e voltou acompanhado de uma mulher de 27 anos. Diante da nova recusa ao pagamento, a jovem passou a jogar tijolos contra a vítima, atingindo-a na cabeça e no seio esquerdo. Depois do ataque, os envolvidos deixaram o endereço em um Ford Ka vermelho, supostamente acompanhados de um terceiro homem.

A PMPR foi acionada por volta das 15h, mas não localizou a idosa no ponto informado inicialmente. Os policiais a encontraram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Praia de Leste, onde recebia assistência médica e passava por sutura nos ferimentos. A vítima informou ainda que o filho, que mora em Curitiba, poderia repassar outros detalhes para ajudar na identificação dos suspeitos.