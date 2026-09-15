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INVESTIGAÇÃO

Idosa desaparecida é encontrada morta e enterrada no próprio quintal no Paraná

Isabel Brilhador, de 65 anos, estava desaparecida em Campo Mourão; um homem foi preso temporariamente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idosa desaparecida é encontrada morta e enterrada no próprio quintal no Paraná
Autor A idosa estava desaparecida desde o início do mês - Foto: Arquivo Pessoal

O corpo de Isabel Brilhador, de 65 anos, que estava desaparecida desde o início de setembro, foi encontrado enterrado no quintal de sua própria residência em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, nesta terça-feira (15).

A Polícia Civil, que já investigava o sumiço da idosa, chegou a prender temporariamente um homem de 31 anos apontado como suspeito de envolvimento no caso. Durante as apurações, os investigadores identificaram uma transferência bancária suspeita no valor de cerca de R$ 80 mil, repassada da conta da vítima para a do investigado.

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Com a localização do cadáver, a investigação entra em uma nova fase para esclarecer a dinâmica e as circunstâncias do crime. Até o momento, as autoridades policiais não confirmaram oficialmente a causa da morte e seguem em diligências para atestar de forma conclusiva a autoria do homicídio.

O homem detido temporariamente continua sendo citado no inquérito como possível envolvido, enquanto a polícia trabalha para montar o quebra-cabeça do assassinato.

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Campo Mourão caso de idosa crime no Brasil desaparecimento homicidio investigação policial notícias Paraná
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