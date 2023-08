Idosa desaparece após ir ao hospital, e família faz apelo para achá-la

Uma idosa de 61 anos desapareceu logo após dar entrada em um hospital de Curitiba, no Paraná, e a família dela pede ajuda para encontrá-la. De acordo com as informações de familiares, Edneia Maria da Silva procurou o Hospital do Trabalhador na última segunda-feira, 7 de agosto, devido a uma fratura que sofreu na mão no dia 29 de julho.

Assim que a paciente chegou à instituição de saúde, os funcionários do local notaram, em um primeiro atendimento, que ela estava em surto psicótico e precisaria de um leito psiquiátrico. No entanto, conforme a família, os profissionais de saúde informaram que poderia demorar até 72h para a idosa ser internada, visto que ela precisava de um leito específico.

Na noite de terça-feira, 8 de agosto, os familiares se organizavam para ficar como acompanhante de Edneia. Enquanto isso ocorria, a idosa aproveitou a "brecha" para fugir e desde então não se sabe o paradeiro dela.

A mulher utilizava uma calça florida azul e uma blusa preta quando saiu do Hospital do Trabalhador.

Caso tenha alguma informação sobre Edneia, pode entrar em contato com a família pelos seguintes números: (41) 98808-9755 / 98836-5475 (Bruno) / 98832-5311 (Rafaela).

Com informações da Ric Mais.

