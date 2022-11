Idosa deficiente visual é encontrada morta; suspeita é de maus-tratos

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Mulher idosa foi encontrada morta em casa neste sábado e caso pode estar relacionado a maus-tratos e abandono

Uma idosa, de 96 anos de idade e com deficiência visual, foi encontrada morta dentro de casa na tarde deste sábado (19), no bairro Pilarzinho, em Curitiba, no Paraná. Por conta das condições em que a casa se encontrava, o caso vai ser investigado por conta da suspeita de maus-tratos e abandono.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi até o local, onde atestou a morte da idosa e, em seguida, o local foi isolado até a chegada do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML).





Segundo informações, a perícia passou a tratar o caso como suspeito em razão da precariedade das condições de vida da mulher, que moraria sozinha há mais de 20 anos, desde quando ficou viúva. As investigações vão verificar se houve abandono ou negligência no caso.

Uma médica do Samu, ao falar com a reportagem da Banda B, teria dito que a mulher nem sequer poderia estar morando sozinha. O corpo foi removido pelo IML após o trabalho da perícia.

Com Informações BandaB

