Idosa de 88 anos é assassinada dentro de casa em Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Idosa foi morta dentro de casa no Paraná

Uma idosa de 88 anos foi morta dentro de casa na noite de sábado (8), em Londrina, no norte do Paraná. Conforme a Polícia Militar (PM), o principal suspeito é um homem de 34 anos, que foi preso horas após o crime. De acordo com a PM, o suspeito mora em uma residência nos fundos do imóvel. Vizinhos relataram aos policiais que viram o homem saindo com o carro da vítima.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a suspeita é que ela tenha sido esganada pelo homem. A PM informou que os vizinhos encontraram o corpo da mulher no quarto e que estava deitada na cama, com sinais de violência.

-LEIA MAIS: Criança de 8 anos morre ao tentar atravessar rodovia sozinha no Paraná

continua após publicidade .

A PM disse que o crime aconteceu na rua Murilo Alvarenga, no conjunto Vivi Xavier, zona norte de Londrina. Horas depois, o suspeito foi localizado no mesmo bairro caído no chão, conforme a PM. Ele se queixava de dores nos pés por ter pulado de um muro de aproximadamente três metros de altura e foi encaminhado ao Hospital da Zona Norte (HZN).

Na manhã deste domingo (9), policiais militares localizaram o veículo da idosa que foi levado pelo homem. O carro foi localizado e encaminhado para a delegacia.

continua após publicidade .

Investigação

Durante a madrugada de domingo (9), a Polícia Civil ouviu dois policiais militares que atenderam a ocorrência e a esposa do suspeito, que foi liberado do hospital. Conforme o delegado William Douglas Soares, a mulher contou, em depoimento, que foi avisada pelo esposo dizendo que ele precisava fugir.

Segundo o depoimento, a esposa disse que não suspeitava de nenhuma desavença entre a idosa e o suspeito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Londrina.

As informações são do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News