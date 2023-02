Idosa de 85 anos é amarrada, amordaçada e morta no Paraná

Da Redação

A idosa morava em uma casa localizada na Rua Governador Moisés Lupion

Uma idosa, de 85 anos de idade, foi encontrada morta, nesta terça-feira (21), dentro de um galpão de madeira nos fundos da sua residência. A ocorrência foi registrada no município de Clevelândia, no Sudoeste do Paraná.

De acordo com informações, a vítima morava sozinha, e vizinhos que sempre mantinham contato com a mulher estranharam sua ausência e foram até a residência verificar a situação. A idosa morava em uma casa localizada na Rua Governador Moisés Lupion.

Segundo relato de testemunhas, o imóvel estava todo revirado e a vítima foi encontrada morta no galpão dos fundos, com as mãos amarradas e com a boca amordaçada. Há suspeitas de violência sexual contra a idosa.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, após isolar o local do crime, acionou a Polícia Civil (PC). Exames devem identificar a causa da morte e se houve crime sexual. A mulher era viúva.

O corpo foi elevado para o IML (Instituo Médico Legal) de Pato Branco. A Polícia investiga o caso. As informações são da RicMais.

