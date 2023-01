Idosa de 82 anos é arrastada para matagal e violentada no Paraná

Da Redação

Uma idosa, de 82 anos, teve sua casa invadida por um homem armado com uma faca, no bairro Porto Seguro, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A vítima foi assaltada e estuprada na manhã desta quarta-feira (04), por volta das 07h50.

Conforme informações, a idosa relatou às autoridades que o suspeito colocou a faca no seu pescoço, a obrigou sair da residência e a arrastou até um matagal nas proximidades. No local, a mulher foi estuprada e teve o celular roubado.

A Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal (GM) foram acionadas para atender a ocorrência. Após cometer o crime, o homem fugiu e não foi encontrado pelas equipes. A idosa precisou ser atendida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Regional do Litoral.

A mulher foi levada para a unidade de saúde com ferimentos no rosto e dor no tórax. A Polícia Civil deve investigar o caso.





