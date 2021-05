Idosa de 81 anos recebe doses de vacinas diferentes no PR

Continua após publicidade

Um caso registrado em Ponta Grossa, município dos Campos Gerais do Paraná, foi repassado para a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Uma idosa, identificada como Tereza de Jesus, de 81 anos, acabou sendo imunizada contra o novo coronavírus com doses de vacinas diferentes.

De acordo com o relato do filho dela, Evaldo Andrade dos Santos, no início de março ela recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Já no fim do mês, acabou tomando a Coronavac.

O programa de vacinação contra a Covid-19 é por agendamento em Ponta Grossa. Evaldo alegou que fez confusão quando foi marcar a segunda aplicação, mas, no local de imunização, não realizaram uma conferência da carteira de vacinação da idosa.

"Acabei me antecipando com a questão da vacina. Fiz o agendamento, tentei cancelar depois que percebi que não deveria ser a Coronavac, mas quando ela chegou lá não teve uma segunda verificação", disse Evaldo.



Conforme Evaldo, há uma grande preocupação sobre a imunização de Tereza, já que não completou a vacinação de nenhuma das vacinas.

A respeito da vacina da AstraZeneca, a recomendação é que as pessoas, que receberam este imunizante, tomem a segunda dose 90 dias após a aplicação da primeira. No caso da Coronavac, a orientação é que as aplicações ocorram em um intervalo de 21 a 28 dias.

O que deve acontecer?

De acordo com a prefeitura da cidade, o caso foi repassado pela Secretaria Municipal de Saúde à Sesa e aguarda uma orientação para saber como proceder com a imunização da idosa. Casos semelhantes a este são encaminhados à secretaria estadual.

Com informações; G1.