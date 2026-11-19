Uma idosa de 77 anos morreu e o filho dela, de 47, ficou gravemente ferido após um incêndio destruir a residência onde moravam, na madrugada desta quarta-feira (18), no distrito de Palmeirinha, em Guarapuava, na região central do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de que uma vela tenha provocado as chamas, já que o imóvel não contava com fornecimento de energia elétrica.

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Antes mesmo da chegada das equipes de socorro, moradores da vizinhança se mobilizaram e quebraram uma parede nos fundos da casa para tentar alcançar as vítimas. O grupo conseguiu retirar o filho da idosa com vida, mas ele sofreu queimaduras de segundo grau e precisou ser encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um dos vizinhos que participou da tentativa de salvamento também ficou ferido, sofrendo intoxicação por inalação de fumaça e cortes leves em uma das mãos.

Quando os bombeiros chegaram ao endereço, a sala de estar já estava completamente tomada pelo fogo e o teto da estrutura havia desabado. A guarnição atuou inicialmente no resfriamento da área para evitar que as chamas se espalhassem para uma casa vizinha e, na sequência, entrou na residência para extinguir os focos restantes, localizando o corpo da idosa em meio aos escombros.

A causa oficial do incidente ainda será confirmada pelas autoridades competentes, mas relatos de vizinhos indicam que os moradores costumavam acender velas durante a noite por falta de eletricidade. A informação foi reforçada por um técnico da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que compareceu ao local e constatou que não havia ligação de rede elétrica no imóvel nem faturas registradas em nome da moradora.