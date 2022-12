Idosa de 76 anos morre atropelada por biarticulado em Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista do ônibus tentou frear, mas, não conseguiu evitar o impacto, causando o atropelamento

Uma senhora de 76 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus biarticulado da linha Circular-Sul, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O acidente foi por volta das 14h desta segunda-feira (26), em frente ao Quartel do Exército. As informações são do site Banda B.

continua após publicidade .

A batida foi na canaleta. A vítima tinha acabado de descer do transporte coletivo. O motorista do ônibus tentou frear, mas, não conseguiu evitar o impacto, causando o atropelamento.

Uma testemunha que estava no mesmo ônibus que a vítima, relatou à Banda B que a senhora pode não ter ouvido as buzinas do biarticulado.

continua após publicidade .

“Eu estava em pé dentro do ônibus, vi que a senhorinha desceu, o ônibus que estava atrás tentou frear. Não sei se ela não olhou para os lados ou por ser de idade não escutou o motorista buzinar. O motorista deu duas buzinadas e tentou segurar o ônibus. A gente sente, uma tragédia dessa, nessa época do ano, uma tristeza", contou uma testemunha à reportagem da Banda B.

O siate chegou a ser acionado, porém, apenas constatou a morte da idosa. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. As investigações do acidente vão ficar a cargo da Polícia Civil.





Siga o TNOnline no Google News