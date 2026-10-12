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Idosa de 75 anos morre no PR após cair em tanque de peixes e se afogar

Socorristas do Samu e do Siate resgataram a vítima, mas, apesar dos esforços, ela não resistiu e morreu no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idosa de 75 anos morre no PR após cair em tanque de peixes e se afogar
Autor Foto: Reprodução/Catve

Uma idosa identificada como Maria Madalena Ferrari, 75 anos, morreu após se afogar em um tanque de peixes na tarde desta segunda-feira (12). O tanque fica no terreno de sua residencia, no bairro Cascavel Velho. região sul de Cascavel (PR). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

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Quando os socorristas chegaram ao local, a mulher já havia sido retirada do tanque por parentes, que realizavam manobras de primeiros socorros. Os socorristas do Samu iniciaram as tentativas de reanimação, que não apresentaram resultado naquele momento. A vítima foi colocada na ambulância, onde as manobras prosseguiram por mais de 40 minutos.

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Não se sabe por quanto tempo a mulher ficou submersa. Ela já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram. As equipes do Samu e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) se revezaram no atendimento. Apesar dos esforços, a mulher faleceu.

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afogamento Cascavel Emergência IDOSA NOTÍCIAS segurança
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