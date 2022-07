Idosa de 74 anos morre atropelada por caminhonete no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente aconteceu no momento em que a vítima atravessava a rodovia

No começo da noite desta sexta-feira (29), uma idosa de 74 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete Hilux, na Estrada da Ribeira, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima, identificada como Matilda de Paula Portes, morava nas imediações do local onde houve a fatalidade, no bairro Rio Verde.

continua após publicidade .

O investigador Fábio, da Delegacia do Alto Maracanã, explicou que o acidente aconteceu no momento em que a vítima atravessava a rodovia.

“Ela estava atravessando da esquerda para a direita, na pista sentido Curitiba, quando a caminhonete acabou atropelando ela. Ela mora há uns 500 metros daqui”, falou Fábio à Banda B.

continua após publicidade .

A polícia ainda informou que a vítima usou a faixa de pedestres para atravessar a Estrada da Ribeira. No entanto, com o impacto, o corpo da vítima foi parar cerca de 10 metros do local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para recolher o corpo desta idosa atropelada na Estrada da Ribeira. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para orientar os demais condutores.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News