Idosa de 70 anos mata companheiro com garrafadas na cabeça

Na manhã do último domingo (23), uma idosa de 70 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após assassinar o próprio marido, de 74 anos, com garrafadas na cabeça, em Floresta, município do Paraná. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima de agressão foi identificada como João da Costa Neto.

Quando uma equipe da polícia chegou no local, após ser chamada por moradores da região, notaram que João estava caído na residência. A idosa, que é a principal suspeita, foi detida.

De acordo com as informações da PM, o casal havia tido um desentendimento na noite de sábado (22). A mulher empurrou o marido, que acabou caindo, e logo após desferiu alguns golpes com uma garrafa de bebida na cabeça dele. O João morreu no local.

A Polícia Científica realizou as devidas apurações e, na sequência, encaminhou o corpo de João ao IML de Maringá. A suspeita do crime foi levada à Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, a mulher apresentava sinais de embriaguez.