Idosa de 70 anos fica gravemente ferida após ser atacada por Pitbull

Uma idosa de 70 anos teve ferimentos graves após ser atacada por um cachorro da raça Pitbull, neste sábado (16) em Umuarama, no noroeste do Paraná. O ataque aconteceu no Jardim Los Angeles.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a idosa foi estava caminhando por uma rua do Jardim, quando o cachorro escapou do quintal de uma casa próxima e foi para cima dela.

Um parente do tutor do animal, viu quando a vítima estava sendo atacada e conseguiu retirar o cachorro do local. Momentos depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e por conta da gravidade dos ferimentos, encaminharam a senhora para o Hospital Uopeccan da cidade de Umuarama. O Pitbull foi levado ao veterinário após ser contido.

