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PESSOA DESAPARECIDA

Idosa de 70 anos desaparece após pegar ônibus em Maringá

Eulália Farias Pinheiro está desaparecida desde a última segunda-feira (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 11:36:17 Editado em 21.06.2026, 12:41:50
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Idosa de 70 anos desaparece após pegar ônibus em Maringá
Autor A idosa foi vista pela última vez usando calça preta e blusa alaranjada - Foto: Reprodução/GMC Online

A aposentada maringaense Eulália Farias Pinheiro, 70 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (15) após embarcar em um ônibus em Maringá (PR) com destino a Nova Londrina (PR).

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Segundo a Polícia Civil, a família procurou as autoridades na quinta-feira (18) em busca de informações sobre o paradeiro da idosa. Até o momento, não há confirmação de que ela tenha desembarcado na cidade de destino.

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As investigações estão em andamento. De acordo com a delegada responsável pelo caso, equipes buscam imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao terminal rodoviário de Nova Londrina para tentar identificar os últimos deslocamentos da mulher. A apuração é dificultada pela ausência de câmeras de monitoramento no terminal.

A idosa foi vista pela última vez usando calça preta e blusa alaranjada. Ela tem pele clara, olhos e cabelos castanhos, cerca de 1,65 metro de altura e aproximadamente 65 quilos.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na localização da mulher seja repassada à Delegacia de Polícia de Nova Londrina ou à Polícia Militar pelo telefone 190.

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As informações são do GMC Online, parceiro do TNOnline

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desaparecimentos maringa notícias locais segurança
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