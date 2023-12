Idosa de 65 anos morre atropelada por van na BR-373 no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 65 anos perdeu a vida em um trágico acidente na noite de sexta-feira (22) em Ponta Grossa. A vítima estava atravessando a Avenida Souza Naves (BR-373), próximo ao retorno que leva à Vila Romana no km178, quando foi atropelada.

Segundo informações obtidas no local pela equipe do Portal aRede, o acidente envolveu uma van que seguia no sentido norte da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a idosa estava quase concluindo a travessia da rodovia quando ocorreu o acidente fatal. A van transportava quatro pessoas, as quais, felizmente, não sofreram ferimentos

O acidente aconteceu por volta das 20h e, segundo relatos, a mulher foi atingida em cheio pelo veículo, vindo a óbito no local. A PRF foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e realizar os procedimentos necessários.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística também estão presentes para a remoção do corpo e a realização da perícia.

