Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INVESTIGAÇÃO

Idosa de 65 anos desaparece no Paraná e polícia prende suspeito de receber Pix de R$ 80 mil

Isabel Brilhador não é vista desde o dia 5 de setembro; familiares desconfiaram de mensagens enviadas pelo celular da vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idosa de 65 anos desaparece no Paraná e polícia prende suspeito de receber Pix de R$ 80 mil
Autor Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil do Paraná investiga o desaparecimento da aposentada Isabel Brilhador, de 65 anos, que não é vista desde o dia 5 de setembro, em Campo Mourão, na região centro-oeste do estado. O caso teve um desdobramento na última quinta-feira (10) com a prisão temporária de um homem, de 31 anos. Ele é considerado suspeito de envolvimento no sumiço da idosa após os investigadores rastrearem uma transferência via Pix, no valor de aproximadamente R$ 80 mil, saindo da conta da vítima para a dele, realizada justamente na semana do desaparecimento. Conforme a corporação, ao ser ouvido pela polícia, o homem apresentou contradições em seu depoimento.

-LEIA MAIS: Jovem de 21 anos é assassinada ao reagir a tentativa de estupro em Londrina; suspeito foi preso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O alerta sobre o sumiço foi dado pela própria família, que estranhou o teor de mensagens enviadas pelo celular da aposentada. Segundo a filha de Isabel, Valéria Brilhador, os textos atípicos afirmavam que a idosa estaria doente e que faria uma viagem pelo estado. Como as tentativas de ligação para o aparelho não tiveram retorno, os familiares decidiram ir até a residência da mulher. Com a ajuda de um chaveiro, eles entraram no imóvel e encontraram, sobre a cama, roupas que Isabel já havia deixado separadas para uma viagem programada para Curitiba nos dias seguintes, aumentando a suspeita de que algo havia acontecido.

A defesa do suspeito divulgou uma nota em que nega, de forma firme e categórica, qualquer participação do cliente nos fatos investigados. Os advogados ressaltaram que o caso ainda está em fase inicial, sem conclusão definitiva, e que a prisão temporária é apenas uma medida cautelar, não representando reconhecimento de culpa ou antecipação de condenação.

A equipe jurídica informou ainda que o suspeito permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos e que já está adotando as medidas judiciais cabíveis para impugnar a decisão de prisão, por entender que não existem fundamentos concretos que justifiquem a privação de liberdade do investigado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do G1 Paraná.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campo Mourão desaparecimento investigação polícia civil suspeito preso
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV