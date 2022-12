Idosa de 62 anos é atacada por abelhas e vai parar no hospital, no PR

Da Redação

A equipe dos Bombeiros precisou usar roupas especiais de apicultor

Na tarde desta terça-feira (13), uma idosa, de 62 anos, sofreu várias picadas de abelhas na Rua Cleto da Silva, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos.

O sargento Teodoro, dos Bombeiros, disse em entrevista à Banda B que alguém estava cortando a grama, o que teria deixado as abelhas “alvoroçadas” e terminou no ataque contra a idosa que passava pela rua.

“As pessoas vão limpar o quintal e as abelhas acabam ficando alvoroçadas. A senhora levou sete picadas. Graças a Deus ela não é alérgica. Uma pessoa alérgica pode ficar com as vias aéreas totalmente obstruídas por conta de apenas uma picada e aí é um caso bem mais grave”, afirmou o sargento.

A equipe dos Bombeiros precisou usar roupas especiais de apicultor para fazer o atendimento da ocorrência. “Sem essa roupa é inviável a aproximação das abelhas”, explicou Teodoro.

A vítima foi levada para o Hospital do Trabalhador sem risco de morte.

Com informações da Banda B

