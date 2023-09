Idosa com alzheimer é encontrada em mata após 4 dias desaparecida

Ela foi encontrada sentada no chão com sinais de desidratação

Uma idosa, de 84 anos, foi encontrada nesta quarta-feira (13) em uma área de mata depois de ter desaparecido há quatro dias da casa onde mora com a filha, em Cianorte, no Noroeste do Paraná. Luiza de Azevedo sofre com alzheimer e tinha sido vista pela última vez no sábado (9) pela filha Elza de Azevedo.

"Agora, nesse momento, o meu choro é de alegria", desabafou Elza, após a mãe ter sido localizada a cerca de 400 metros de onde elas moram. O local em questão fica próximo à rodovia PR-323, que dá acesso ao Distrito de São Lourenço. A idosa foi encontrada por um dos netos, que saiu pela manhã com a missão de procurá-la.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e prestaram atendimento à Dona Luiza. Segundo o tenente Warison Cauê Padovani, a idosa estava sentada no chão com sinais de desidratação e alguns ferimentos na perna, mas lúcida.

