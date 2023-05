Idosa atropelada em Maringá morre no hospital; veja o flagrante

Da Redação

Câmera flagrou o atropelamento

Osni Nascimento de Souza, de 83 anos, morreu após ser vítima de um atropelamento em Maringá, no norte do Paraná. A idosa não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito no Hospital Metropolitano, onde estava internada. O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (10), em um dos cruzamentos da Avenida Franklin Delano Roosevelt.

A vítima atravessava a avenida pela faixa de pedestres, quando foi atingida por uma motocicleta. Osni foi intubada ainda no local do acidente, contudo, minutos depois de ser encaminhada à unidade hospitalar, ela não resistiu e faleceu. Uma câmera de segurança flagrou o acidente.

O corpo da aposentada foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. O motociclista não teve ferimentos. O caso será apurado pela delegacia de trânsito. Osni morava nas imediações do local do acidente.

Com informações do Plantão Maringá

