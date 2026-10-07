Idosa acorda de cirurgia e descobre que prótese foi colocada no joelho errado em hospital de Curitiba

Uma idosa de 72 anos foi submetida a uma cirurgia no joelho errado em um hospital, em Curitiba. Marilda da Silva internou-se no dia 30 de setembro para colocar uma prótese na perna esquerda, com o objetivo de aliviar dores e limitações crônicas. No entanto, ao acordar do procedimento, a paciente e sua família descobriram que a operação havia sido realizada no membro direito.

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A família denuncia que todos os exames e documentos pré-operatórios indicavam claramente a necessidade de intervenção no joelho esquerdo. Segundo Sabrina da Silva Guerreiro, filha da paciente, a equipe médica justificou a troca alegando que a própria idosa teria solicitado a mudança na perna a ser operada após já estar sob efeito de sedação, versão que a paciente não reconhece. Além disso, a filha relata que questionou o médico sobre a ausência da marcação padrão na pele da mãe, procedimento de segurança utilizado para indicar o membro correto. De acordo com Sabrina, o profissional teria admitido que a falta da marcação foi uma falha.

Com o erro, Marilda ficou com os dois joelhos comprometidos, uma vez que o direito está em processo de recuperação cirúrgica e o esquerdo continua com o problema que motivou a internação. A situação deixou a idosa emocionalmente abalada e restrita em casa, aguardando melhora para poder realizar uma nova intervenção. Os familiares registraram uma reclamação formal no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da instituição, elaboraram um documento relatando o ocorrido e cobram do hospital a devida responsabilização, além de suporte e recursos para a realização do tratamento na perna correta.

Procurado pela reportagem para comentar as denúncias, o hospital informou que o caso está sendo averiguado de forma conjunta entre a diretoria, a área médica e os familiares. A comunicação da unidade de saúde declarou que a instituição se pronunciará oficialmente assim que todos os fatos forem rigorosamente apurados.

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Com informações Banda B.

