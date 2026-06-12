Idosa acamada morre após aparelho de oxigênio explodir no PR

Uma idosa de 73 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11) após um incêndio destruir uma residência no Conjunto Molinari, em Irati, na região Centro-Sul do Paraná. A principal hipótese investigada é que as chamas tenham começado após uma falha em um equipamento de oxigênio utilizado pela vítima.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo e impedir que o incêndio se espalhasse para imóveis vizinhos. A residência, construída em alvenaria e com aproximadamente 60 metros quadrados, foi completamente consumida pelas chamas. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo atingisse uma edícula localizada nos fundos do terreno.

Durante a ocorrência, as equipes receberam a informação de que havia uma pessoa dentro da casa. Após o controle do incêndio, os socorristas localizaram a idosa já sem vida no interior do imóvel. Ela estava acamada e fazia uso contínuo de oxigênio.

A Polícia Civil do Paraná instaurou investigação para apurar as causas do incêndio. As primeiras informações apontam que uma possível explosão do aparelho de oxigênio pode ter dado início ao fogo, mas a hipótese ainda depende de confirmação pericial.

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Chamas tomaram conta da residência - Foto: Reprodução Chamas tomaram conta da residência - Foto: Reprodução

Os investigadores também apuram as circunstâncias da presença de familiares no local. Conforme informações preliminares, um filho da vítima estaria em uma construção situada nos fundos da propriedade no momento do incidente. Caso sejam constatados indícios de negligência ou omissão, medidas legais poderão ser adotadas.



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