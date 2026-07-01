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TRAGÉDIA

Identificado trabalhador que morreu soterrado por carga de tijolos no Paraná

Leonel Arvelino Batista, de 47 anos, ficou preso às ferragens após veículo tombar em descida

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:33:54 Editado em 01.07.2026, 10:33:48
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Identificado trabalhador que morreu soterrado por carga de tijolos no Paraná
Autor Leonel Arvelino Batista, de 47 anos - Foto: - Divulgação

O mestre de obras Leonel Arvelino Batista, de 47 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 30 de junho, após o caminhão em que estava perder os freios e capotar na localidade rural de Bromado, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

O veículo estava carregado de tijolos e seguia da capital paranaense com destino a Cerro Azul no momento do acidente. De acordo com informações de familiares, a vítima fatal estava trabalhando na construção de um sítio no município vizinho de Doutor Ulysses.

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- leia mais: Ciclista de 74 anos é socorrido pelos bombeiros após acidente em Ivaiporã

Com o forte impacto do capotamento em um trecho de descida, Leonel ficou preso às ferragens e acabou soterrado por toneladas de tijolos, vindo a falecer ainda no local da ocorrência. Outros dois ocupantes do veículo foram resgatados com vida por equipes do Corpo de Bombeiros.

Entre os sobreviventes está o filho do mestre de obras, que recebeu atendimento médico e já recebeu alta, e um terceiro passageiro, que passou por procedimento cirúrgico e permanece internado em uma unidade hospitalar.

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As equipes de resgate atuaram de forma complexa na retirada das vítimas devido ao peso da carga e ao estado em que ficou a estrutura do caminhão. As causas oficiais da falha mecânica e as circunstâncias do capotamento na estrada rural da Região Metropolitana de Curitiba ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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acidente de transito capotamento de caminhão construção civil morte trágica resgate de vítimas Rio Branco do Sul
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