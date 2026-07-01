Identificado trabalhador que morreu soterrado por carga de tijolos no Paraná

O mestre de obras Leonel Arvelino Batista, de 47 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 30 de junho, após o caminhão em que estava perder os freios e capotar na localidade rural de Bromado, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

O veículo estava carregado de tijolos e seguia da capital paranaense com destino a Cerro Azul no momento do acidente. De acordo com informações de familiares, a vítima fatal estava trabalhando na construção de um sítio no município vizinho de Doutor Ulysses.

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Com o forte impacto do capotamento em um trecho de descida, Leonel ficou preso às ferragens e acabou soterrado por toneladas de tijolos, vindo a falecer ainda no local da ocorrência. Outros dois ocupantes do veículo foram resgatados com vida por equipes do Corpo de Bombeiros.

Entre os sobreviventes está o filho do mestre de obras, que recebeu atendimento médico e já recebeu alta, e um terceiro passageiro, que passou por procedimento cirúrgico e permanece internado em uma unidade hospitalar.

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As equipes de resgate atuaram de forma complexa na retirada das vítimas devido ao peso da carga e ao estado em que ficou a estrutura do caminhão. As causas oficiais da falha mecânica e as circunstâncias do capotamento na estrada rural da Região Metropolitana de Curitiba ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

