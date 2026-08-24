Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Identificado o jovem de 18 anos que morreu afogado em cachoeira no Paraná

Vítima não conseguiu retornar à superfície após mergulho e foi localizada sem vida horas depois

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Identificado o jovem de 18 anos que morreu afogado em cachoeira no Paraná
Autor Rafael Henrique da Silva - Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/Corpo de Bombeiros

O jovem de 18 anos que morreu afogado na Cachoeira do Itararé, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, neste domingo (23), foi identificado como Rafael Henrique da Silva. De acordo com informações repassadas aos socorristas, o rapaz saltou na água durante um passeio e não conseguiu retornar à superfície, o que motivou o acionamento de emergência por volta das 11h.

- leia mais: Jovem de 18 anos morre afogado após salto em cachoeira do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As operações de busca aquática foram conduzidas por equipes do Grupo de Operações e Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros. Trabalhando com a possibilidade de a vítima estar submersa ou ter sido arrastada pela correnteza, os militares realizaram mergulhos utilizando equipamentos especializados. O corpo do jovem foi localizado pelos socorristas cerca de duas horas após o início das buscas, pouco depois das 13h, já sem vida.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A tragédia causou forte comoção entre familiares e amigos, que utilizaram as redes sociais para publicar diversas mensagens de despedida e homenagens. A namorada da vítima agradeceu o apoio que a família tem recebido no momento de luto, enquanto um amigo destacou a alegria de Rafael e a importância que ele tinha para todos ao seu redor. O sepultamento do jovem está marcado para as 17h desta segunda-feira (24), no Cemitério Paroquial do Umbará, em Curitiba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
afogamento Cachoeira Corpo de Bombeiros Juventude Tijucas do Sul tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV