Identificado o jovem de 18 anos que morreu afogado em cachoeira no Paraná

O jovem de 18 anos que morreu afogado na Cachoeira do Itararé, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, neste domingo (23), foi identificado como Rafael Henrique da Silva. De acordo com informações repassadas aos socorristas, o rapaz saltou na água durante um passeio e não conseguiu retornar à superfície, o que motivou o acionamento de emergência por volta das 11h.

- leia mais: Jovem de 18 anos morre afogado após salto em cachoeira do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As operações de busca aquática foram conduzidas por equipes do Grupo de Operações e Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros. Trabalhando com a possibilidade de a vítima estar submersa ou ter sido arrastada pela correnteza, os militares realizaram mergulhos utilizando equipamentos especializados. O corpo do jovem foi localizado pelos socorristas cerca de duas horas após o início das buscas, pouco depois das 13h, já sem vida.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A tragédia causou forte comoção entre familiares e amigos, que utilizaram as redes sociais para publicar diversas mensagens de despedida e homenagens. A namorada da vítima agradeceu o apoio que a família tem recebido no momento de luto, enquanto um amigo destacou a alegria de Rafael e a importância que ele tinha para todos ao seu redor. O sepultamento do jovem está marcado para as 17h desta segunda-feira (24), no Cemitério Paroquial do Umbará, em Curitiba.