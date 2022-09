Identificado motorista que morreu na PR-445; bebê ficou ferido

Da Redação

O acidente aconteceu na altura do KM 60, na região sul da cidade

O motorista que morreu após um grave acidente na PR-445 em Londrina foi identificado. Matheus Felipe Gonçalves da Silva, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A colisão aconteceu na marginal da rodovia, no final da noite desta quinta-feira (23). Um bebê de nove meses estava no carro.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro saiu da pista, bateu contra um poste de iluminação, contra um ponto de ônibus e em seguida contra uma árvore. O acidente aconteceu na altura do KM 60, na região sul da cidade, em frente à sede do 5° Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a PRE, duas mulheres e o bebê de 9 meses que ocupavam o banco traseira do veículo foram ejetados do carro. A criança caiu em frente ao portão de acesso ao Batalhão da PM. Uma mulher que era passageira no banco do carona ficou presa entre as ferragens. As vítimas receberam os primeiros atendimentos de policiais militares da Companhia de Choque.

O acidente mobilizou, duas ambulâncias do Siate, duas unidades avançadas do Samu, além e um caminhão do Corpo de Bombeiros. Após estabilizadas, as vítimas, uma mulher de 23 anos e a criança foram encaminhadas ao Hospital Universitário, já uma passageira de 22 anos ao Evangélico e outra de 23 anos, levada a Santa Casa.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

Colaboração, Londrina News

