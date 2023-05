Identificado motorista que morreu após capotamento na PR-487

Da Redação

Heriberto Saibert de 34 anos

Heriberto Saibert de 34 anos é a vítima fatal do grave acidente de trânsito que ocorreu na PR-487, em Manoel Ribas, na região central do Paraná, ele era morador da cidade.

O acidente ocorreu por volta das por volta das 18h30, nas proximidades do laticínio e do CTG Coração do Paraná.

Heriberto estava sozinho num GM Astra bordô com placas de Manoel Ribas, e teria perdido o controle do carro que saiu da pista e capotou.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, da Defesa Civil de Manoel Ribas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro, mas o motorista não sobreviveu aos graves ferimentos e morreu no local.

A Criminalística e a Polícia Civil também foram chamados ao local do acidente para os procedimentos legais. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

De família tradicional de Manoel Ribas, Heriberto era muito conhecido e querido pela população.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam o falecimento de Heriberto

“Vai deixar muitas saudades Heriberto Saibert vou lembrar das nossas conversas nossas risadas vc era e vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa que vc era pra todos vou sentir sua falta é deus hoje recebe um anjo lá no céu”

“Descansa em paz meu tio … Que Deus te receba de braços aberto Heriberto Saibert”

“…sempre lembrarei de vc meu primo Heriberto Saibert…. Que Deus te receba e pode ter certeza que o céu vai fazer festa… Grande pessoa… Descanse em paz”

