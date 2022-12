Identificado motorista que morreu ao despencar com Fusca de barranco

Da Redação

Danilo era morador da cidade de Itaperuçu, também na RMC

Um acidente de trânsito causou a morte de Danilo Diego Portes de Barros, de 31 anos, na madrugada desta segunda-feira (12), em Almirante Tamandaré, cidade que pertence à Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Morador da cidade de Itaperuçu, também na RMC, o jovem dirigia um Fusca, quando ultrapassou a sinalização e despencou de um barranco na obra de duplicação quase em frente ao Parque Aníbal Khury.

A morte de Danilo Diego causa comoções nas redes sociais. O rapaz deixou um filho e vários amigos, que lamentam seu falecimento. Em seus perfis, o jovem fazia questão de mostrar a paixão pelo menino e pelo seu fusca cinza.





O acidente

Ainda conforme as autoridades, o motorista acabou ultrapassando uma sinalização e, na sequência, caiu no barranco, onde se chocou contra um maquinário.

Em uma entrevista à Banda B, o sargento Moeckel, da PRE, disse que o veículo caiu de bico em cima do maquinário. “Infelizmente o cidadão estava indo sentido Curitiba, quando se perdeu e caiu sobre os maquinários da obra. Fica muito difícil saber se ele se confundiu ou não”, afirmou.

Após o acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, no entanto, nada pôde ser feito. “Ele ficou preso no maquinário. O Corpo de Bombeiros chegou e tirou para tentar salvar. Não teve êxito e infelizmente entrou em óbito no local”, completou o policial.

Uma equipe de reportagem da Banda B esteve no local e apurou que há sinalização informando os motoristas sobre a obra.





Fonte: Informações Banda B.

