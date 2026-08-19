Identificado motorista de caminhão que morreu em acidente com 23 vítimas na BR-373

Alex Rivail conduzia o veículo de carga que bateu de frente com transporte de pacientes de Imbituva. Prefeitura de Castro divulgou nota de pesar

O motorista do caminhão envolvido no trágico acidente que deixou 23 mortos na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, foi identificado como Alex Rivail. Morador do município de Castro, na região dos Campos Gerais, ele conduzia o veículo de carga no sentido de Carambeí para Prudentópolis quando ocorreu a colisão frontal no quilômetro 209 da rodovia.

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A batida envolveu o caminhão de Alex e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva. A maior parte das vítimas fatais ocupava o transporte da prefeitura, que seguia viagem com pacientes rumo a hospitais da Região Metropolitana de Curitiba. Além do caminhoneiro e dos ocupantes do micro-ônibus que entraram em óbito, outras cinco pessoas ficaram feridas. Os sobreviventes foram socorridos ainda na madrugada e encaminhados para hospitais da região.

Em virtude da tragédia, a Prefeitura de Castro publicou uma nota oficial nas redes sociais lamentando a morte do caminhoneiro castrense. No comunicado, a administração municipal também manifestou profundo pesar e prestou solidariedade ao povo de Imbituva e aos demais municípios atingidos pela situação. O Executivo desejou rápida recuperação aos sobreviventes e colocou-se à disposição das autoridades da região e da família de Alex para oferecer todo o suporte necessário.





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