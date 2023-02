Identificado motociclista que morreu após bater moto no Paraná

Da Redação

Ele era aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

O estudante de educação física, João Victor Correa Barboza, de 22 anos, é o jovem que morreu depois de bater a moto contra um muro. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (4) no KM 16 da BR-116, na estrada sentido São Paulo, ainda no bairro Atuba, em Curitiba, no Paraná. Ele era aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e torcedor do Athletico Paranaense.

De acordo com informações apuradas pelo site Banda B, o motociclista trafegava pela rua quando foi fechado por outro veículo. Ele logo bateu a moto em um muro que se encontrava na estrada. O motorista do carro fugiu do local do acidente. As causas do acidente seguem sendo investigadas.

