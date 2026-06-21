Identificado jovem de 20 anos que morreu na frente do próprio pai em acidente no PR
Elias Miguel Pereira estava ao volante no momento da colisão no km 59 da rodovia BR-277, em São José dos Pinhais
Foi identificado como Elias Miguel Pereira, de 20 anos, o jovem caminhoneiro que perdeu a vida em um trágico acidente na rodovia BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O rapaz morreu na frente do próprio pai após o veículo em que viajavam colidir violentamente contra a traseira de uma carreta estacionada no quilômetro 59 da via na manhã deste sábado (20). De acordo com as informações apuradas, Elias era morador do município onde a fatalidade ocorreu e ajudava no trabalho com o caminhão, que pertencia à sua família.
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O trágico acidente aconteceu na pista sentido capital paranaense, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal e a cerca de um quilômetro da praça de pedágio. No momento do impacto, o jovem estava conduzindo o caminhão, que atingiu o bitrem parado em uma área de desaceleração. O pai de Elias dormia na cama da cabine e foi arremessado com a força da batida. Ele sofreu ferimentos graves e ficou em estado de choque ao acordar e presenciar a morte do filho, que acabou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos ainda no local.
O motorista do veículo atingido não se machucou, mas também ficou profundamente abalado com a gravidade da situação. O pai do jovem de 20 anos foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado a um hospital de São José dos Pinhais para receber o atendimento médico necessário. Durante os trabalhos das equipes de resgate, limpeza e perícia, o trecho da rodovia chegou a registrar cerca de seis quilômetros de lentidão no trânsito. As autoridades devem concluir a investigação para determinar as circunstâncias exatas da colisão.