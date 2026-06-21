Identificado jovem de 20 anos que morreu na frente do próprio pai em acidente no PR

Foi identificado como Elias Miguel Pereira, de 20 anos, o jovem caminhoneiro que perdeu a vida em um trágico acidente na rodovia BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O rapaz morreu na frente do próprio pai após o veículo em que viajavam colidir violentamente contra a traseira de uma carreta estacionada no quilômetro 59 da via na manhã deste sábado (20). De acordo com as informações apuradas, Elias era morador do município onde a fatalidade ocorreu e ajudava no trabalho com o caminhão, que pertencia à sua família.

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O trágico acidente aconteceu na pista sentido capital paranaense, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal e a cerca de um quilômetro da praça de pedágio. No momento do impacto, o jovem estava conduzindo o caminhão, que atingiu o bitrem parado em uma área de desaceleração. O pai de Elias dormia na cama da cabine e foi arremessado com a força da batida. Ele sofreu ferimentos graves e ficou em estado de choque ao acordar e presenciar a morte do filho, que acabou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos ainda no local.

O motorista do veículo atingido não se machucou, mas também ficou profundamente abalado com a gravidade da situação. O pai do jovem de 20 anos foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado a um hospital de São José dos Pinhais para receber o atendimento médico necessário. Durante os trabalhos das equipes de resgate, limpeza e perícia, o trecho da rodovia chegou a registrar cerca de seis quilômetros de lentidão no trânsito. As autoridades devem concluir a investigação para determinar as circunstâncias exatas da colisão.