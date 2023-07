Identificado homem que morreu na BR-277; empresário fazia frete

Foi identificada a vítima fatal de um acidente envolvendo uma carreta que transportava uma carga de ferro e um caminhão baú em um trecho da BR-277, em Prudentópolis, na região centro-sul do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o caso.

De acordo com as informações da corporação, o motorista do caminhão baú, de 43 anos, identificado como Carlos Lonien, realizava um frete que tinha como destino Curitiba. Ele, que era empresário e vivia em Cascavel, no oeste do estado, morreu no acidente.

Outros dois passageiros do caminhão baú, de 26 e 29 anos, tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Prudentópolis, e não correm risco de vida.

Os veículos envolvidos na situação colidiram frontalmente no km 291, próximo ao Posto do Relógio, na noite de sexta-feira (14).

A PRF informou que o motorista de 37 anos da carreta trafegava sentido Cascavel, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão baú. O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, para a Santa Casa de Misericórdia, também em Prudentópolis.

Carlos Lonien era dono de uma empresa que faz fretes e mudanças e também trabalhava com instalações elétricas.

